"Варто бути чесним". Топ-промоутер закликав Усика відмовитися від одного з поясів

Британський функціонер закликав українця віддати пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) переможцю потенційного протистояння між британськими боксерами Даніелем Дюбуа та Ентоні Джошуа. Їхній бій може відбутися у вересні.

"Усику варто бути чесним. Ми хочемо, щоб він вийшов і чесно заявив, що не битиметься з Даніелем Дюбуа. Даніель є тимчасовим чемпіоном IBF і обов'язковим претендентом. Усику доведеться битися з ним", – розповів Гірн.

Промоутер запропонував власний варіант вирішення ситуації з обов'язковим захистом титулу та боєм-реваншем українського боксера проти Тайсона Ф'юрі. Згідно з ним, Усик повинен віддати пояс IBF, а потім переможець другого поєдинку з "Циганським Королем" вийде в ринг проти Дюбуа чи Джошуа та стане новим абсолютним чемпіоном світу.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі 2

Нещодавно очільник Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх розкрив дату друго поєдинку важковаговиків. Реванш запланований на 21 грудня. Бій прийме Ер-Ріяд.

У разі відмови Ф'юрі від бою Усик матиме мінімум трьох кандидатів у суперники. Після британця Дюбуа (тимчасовий чемпіон IBF) наступними в черзі розташувалися ще два важкоговаговики – регулярний чемпіон WBA Чарр і тимчасовий чемпіон WBO Паркер.

У першому поєдинку українець здобув перемогу після роздільного рішення суддів. Усику віддали перевагу два з трьох представників боксерської Феміди – 115:112, 114:113.