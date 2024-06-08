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"Варто бути чесним". Топ-промоутер закликав Усика відмовитися від одного з поясів

Субота 08 червня 2024 11:58
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"Варто бути чесним". Топ-промоутер закликав Усика відмовитися від одного з поясів Фото: Олександр Усик може втратити чемпіонський пояс IBF (x.com/Turki_alalshikh)
Автор: Антон Федорців

Очільник промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн здивував пропозицією абсолютному чемпіону світу в надважкій вазі Олександру Усику. Він порадив позбутися одного з чемпіонських титулів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на talkSPORT Boxing.

Британський функціонер закликав українця віддати пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) переможцю потенційного протистояння між британськими боксерами Даніелем Дюбуа та Ентоні Джошуа. Їхній бій може відбутися у вересні.

"Усику варто бути чесним. Ми хочемо, щоб він вийшов і чесно заявив, що не битиметься з Даніелем Дюбуа. Даніель є тимчасовим чемпіоном IBF і обов'язковим претендентом. Усику доведеться битися з ним", – розповів Гірн.

Промоутер запропонував власний варіант вирішення ситуації з обов'язковим захистом титулу та боєм-реваншем українського боксера проти Тайсона Ф'юрі. Згідно з ним, Усик повинен віддати пояс IBF, а потім переможець другого поєдинку з "Циганським Королем" вийде в ринг проти Дюбуа чи Джошуа та стане новим абсолютним чемпіоном світу.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі 2

Нещодавно очільник Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх розкрив дату друго поєдинку важковаговиків. Реванш запланований на 21 грудня. Бій прийме Ер-Ріяд.

У разі відмови Ф'юрі від бою Усик матиме мінімум трьох кандидатів у суперники. Після британця Дюбуа (тимчасовий чемпіон IBF) наступними в черзі розташувалися ще два важкоговаговики – регулярний чемпіон WBA Чарр і тимчасовий чемпіон WBO Паркер.

У першому поєдинку українець здобув перемогу після роздільного рішення суддів. Усику віддали перевагу два з трьох представників боксерської Феміди – 115:112, 114:113.

До слова, раніше пригадали найважливіші перемоги Усика на професіональному рівні.

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Олександр Усик Бокс
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