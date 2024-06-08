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"Нужно быть честным". Топ-промоутер призвал Усика отказаться от одного из поясов

Суббота 08 июня 2024 11:58
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"Нужно быть честным". Топ-промоутер призвал Усика отказаться от одного из поясов Фото: Александр Усик может потерять чемпионский пояс IBF (x.com/Turki_alalshikh)
Автор: Антон Федорцив

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн удивил предложением абсолютному чемпиону мира в сверхтяжелом весе Александру Усику. Он посоветовал избавиться от одного из чемпионских титулов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на talkSPORT Boxing.

Британский функционер призвал украинца отдать пояс Международной боксерской федерации (IBF) победителю потенциального противостояния между британскими боксерами Даниелем Дюбуа и Энтони Джошуа. Их бой может состояться в сентябре.

"Усику нужно быть честным. Мы хотим, чтобы он вышел и честно заявил, что не будет драться с Даниелем Дюбуа. Даниэль является временным чемпионом IBF и обязательным претендентом. Усику придется сразиться с ним", – рассказал Хирн.

Промоутер предложил собственный вариант разрешения ситуации с обязательной защитой титула и боем-реваншем украинского боксера против Тайсона Фьюри. Согласно ему, Усик должен отдать пояс IBF, а затем победитель второго поединка с "Цыганским Королем" выйдет в ринг против Дюбуа или Джошуа и станет новым абсолютным чемпионом мира.

Что известно о бое Усик – Фьюри 2

Недавно глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх раскрыл дату второго поединка тяжеловесов. Реванш запланирован на 21 декабря. Бой примет Эр-Рияд.

В случае отказа Фьюри от боя у Усика будет минимум трех кандидатов в соперники. После британца Дюбуа (временный чемпион IBF) следующими в очереди расположились еще два тяжеловеса – регулярный чемпион WBA Чарр и временный чемпион WBO Паркер.

В первом поединке украинец одержал победу после раздельного решения судей. Усику отдали предпочтение два из трех представителей боксерской Фемиды – 115:112, 114:113.

К слову, ранее вспомнили самые важные победы Усика на профессиональном уровне.

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Александр Усик Бокс
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