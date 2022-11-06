Треба більше, чим рік чи два: угорський єврокомісар не вірить у швидкий вступ України в ЄС

Єврокомісар з питань розширення Олівера Варгеї вважає, що Україні знадобиться більше року чи двох для завершення процесу підготовки до початку переговорів про вступ в Європейський союз.

"З огляду на велику роботу, необхідну для підготовки до участі у внутрішньому ринку ЄС і багатьох інших важливих сферах політики, вся підготовка до вступу, швидше за все, займе більше часу, ніж рік або два", - сказав Варгеї.

При цьому він зазначив, що Україна прагне до швидкого просування реформ і пришвидшення роботи, необхідної для їх реалізації.

"Це позитивно, але не всі сім реформ можуть бути виконані швидко", - заявив він.