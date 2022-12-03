Треба 30 доларів, а не 60: у Зеленського прокоментували стелю цін на нафту з РФ

Країни ЄС та G7 узгодили стелю цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Хоча треба було знизити до 30 доларів, щоб швидше знищити економіку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови ОП Андрія Єрмака.

"G7 та Австралія слідом за ЄС запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з РФ, на рівні 60 доларів за барель. Все те, що пропонувала група Макфола-Єрмака, хоча знизити потрібно було б до 30 доларів, щоб швидше знищити економіку ворога", - написав Єрмак.

Стеля цін на нафту Росії

Нагадаємо, вчора, 2 грудня Європейський Союз узгодив встановлення максимальної ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Згодом про це домовилися країни G7 та Австралія.

Ці обмеження набувають чинності вже з 5 грудня.

Як згодом прокоментували це рішення в Естонії, згідно з оцінкою експертів, дуже болісною для Росії могла б бути ціна в 30-40 доларів за барель. Однак наразі досягнуто "найкращого з можливих на сьогодні компромісів".

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