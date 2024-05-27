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У травні "Гарантований покупець" не фінансував пільговий тариф для населення

Фото: у травні "Гарантований покупець" не фінансував пільговий тариф для населення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Державне підприємство "Гарантований покупець" заборгувало постачальникам універсальних послуг, які постачають електроенергію населенню, 24,3 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Гарантованого покупця".

Зазначається, що водночас борг підприємства перед виробниками електроенергії складає 26,5 млрд грн.

Варто нагадати, що на "Гарантованого покупця" покладено спеціальний обов’язок із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів.

В рамках цього обов’язку підприємство має сплачувати постачальникам електроенергії населенню різницю між ринковою ціною та тарифом для населення.

Раніше енергопостачальна компанія "Закарпаттяенергозбут" закликала до вирішення проблеми боргів державного підприємства "Гарантований покупець" перед постачальниками універсальних послуг, які постачають електроенергію населенню.

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Електроенергія