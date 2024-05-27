В мае "Гарантированный покупатель" не финансировал льготный тариф для населения

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" задолжало поставщикам универсальных услуг, поставляющих электроэнергию населению, 24,3 млрд. грн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Гарантированного покупателя".
В то же время долг предприятия перед производителями электроэнергии составляет 26,5 млрд грн.
Следует напомнить, что на "Гарантированного покупателя" возложена специальная обязанность по обеспечению доступности электрической энергии для бытовых потребителей.
В рамках этой обязанности предприятие должно уплачивать поставщикам электроэнергии населению разницу между рыночной ценой и тарифом для населения.
Ранее энергоснабжающая компания "Закарпатьеэнергосбыт" призвала к решению проблемы долгов государственного предприятия "Гарантированный покупатель" перед поставщиками универсальных услуг, поставляющих электроэнергию населению.
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