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Травневі свята: чи будуть в українців додаткові вихідні

Фото: на травневих святах додаткових вихідних в Україні не буде (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Цього року додаткових вихідних на 1 та 9 травня не буде. У період дії воєнного стану в Україні скасовано святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Традиційно українцям у травні надають два додаткові вихідні: 1 травня - День праці та 9 травня - День перемоги над нацизмом.

У 2023 році ці дні випадають на понеділок (1 травня) і вівторок (9 травня), тому мали б бути вихідними. Втім в Україні діє воєнний стан, а отже додаткових вихідних не передбачено.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, скільки днів відпочиватимуть українці у травні цього року.

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