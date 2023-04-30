Травневі свята: чи будуть в українців додаткові вихідні

Традиційно українцям у травні надають два додаткові вихідні: 1 травня - День праці та 9 травня - День перемоги над нацизмом.

У 2023 році ці дні випадають на понеділок (1 травня) і вівторок (9 травня), тому мали б бути вихідними. Втім в Україні діє воєнний стан, а отже додаткових вихідних не передбачено.