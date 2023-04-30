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Майские праздники: будут ли у украинцев дополнительные выходные

Фото: на майских праздниках дополнительных выходных в Украине не будет (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В этом году дополнительных выходных на 1 и 9 мая не будет. В период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Традиционно украинцам в мае предоставляют два дополнительных выходных: 1 мая - День труда и 9 мая - День победы над нацизмом.

В 2023 году эти дни выпадают на понедельник (1 мая) и вторник (9 мая), поэтому должны быть выходными. Впрочем, в Украине действует военное положение, а значит дополнительных выходных не предусмотрено.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, сколько дней будут отдыхать украинцы в мае в этом году.

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вихідніМайские праздники