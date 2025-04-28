Травневе "перемир'я" від Путіна: навіщо Росії три дні тиші і чим це загрожує фронту

Російський диктатор Володимир Путін укотре оголосив про коротке перемир'я - з 8 по 10 травня. "Перепочинок" нібито потрібен Кремлю, щоб відзначити "день перемоги", пройшовшись парадом із танків і військових по Красній площі.

Про попереднє - великоднє перемир'я Путін повідомив ледь не за годину. Тут же він вирішив збільшити часовий відрізок, заявивши про припинення вогню практично більше ніж за тиждень до.

Українські політичні та військові експерти налаштовані скептично, а західні союзники поки що навіть не коментували черговий "жест доброї волі" російського лідера. У Москві, тим часом, готуються використати паузу з максимальною вигодою для себе.

Зіпсований парад

Путін уже вдруге запропонував короткострокове припинення вогню і це вперше з початку повномасштабного наступу. Понад три роки Україна в різних варіаціях пропонувала перемир'я, але вони навіть не обговорювалися в Москві. Усе змінилося, коли президентом США став Дональд Трамп. Він, узявши курс на блискавичне мирне врегулювання, кілька разів заявив, що Росія, виявляється, теж хоче миру.

Путін, не бажаючи втрачати новопридбаний контакт зі Штатами, активно підігравав заявам Трампа, але тільки на словах. Дії його не залишали жодної двозначності - Україну продовжували і продовжують обстрілювати, російські війська просуваються на фронті. За останній місяць РФ завдала кілька дуже болючих ударів по містах, убивши сотню людей. Усе це перемішалося з цинічними заявами Москви і конкретно самого Путіна про те, що він завжди готовий до миру і ніякої війни взагалі не хотів.

Перше перемир'я Путін оголосив тоді, коли ситуація стала загострюватися. США в особі Трампа, бачачи, що війна не завершується ані за 24 години, ані за кілька місяців, заявили, що можуть узагалі вийти з переговорів. Росію, яка хоче утримувати Трампа в контакті, це не влаштувало, тому Путін оголосив про "великоднє перемир'я", причому буквально за годину до його початку. Ситуації додавало абсурду й те, що за кілька хвилин після старту "перемир'я" в Києві оголосили повітряну тривогу. Сумнівів у тому, що це гра на американську публіку, не було. Крім того, на лінії фронту путінське перемир'я не позначилося ніяк.

"Вони відновлювали фортифікації, ми бачили безліч тому підтверджень, вони вивозили своїх поранених, підвозили БК і харчування на передову, проводили всі заходи, спрямовані на підготовку певних дій. Вони ж засвоїли, що ми відповідаємо дзеркально, тому там, де їм потрібно було зберегти тишу, вони цей фактор реалізували. А там, де планували масштабні дії, вони продовжили атакувати. Були сотні прильотів мін і снарядів", - зазначає колишній спікер Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов у коментарі РБК-Україна.

По закінченню перемир'я українська сторона відзвітувала про його фактичний провал з боку росіян. Обстріли тривали, військові армії РФ просувалися і намагалися закріпитися на позиціях, проводили розвідку бойової лінії. Загалом, робили все, щоб використати час "затишшя" вигідно для себе. Утім, українська армія не стала грати за нав'язаними Кремлем правилами "перемир'я" і відповідала противнику дзеркально. Тому ніякого припинення вогню не вийшло.

Ба більше, Київ вирішив відібрати "миротворчу" ініціативу в Путіна, тож одразу ж вийшов із відповідною пропозицією - продовжити перемир'я і далі, а не обмежуватися великодніми святами. Ідея, як і очікувалося, Москві не сподобалася.

Сьогодні ж Путін вдруге оголошує про перемир'я, робить це заздалегідь, а самої "тиші" пропонує дотримуватися довше. На це є кілька причин, і одна з найважливіших - масштаби святкування. День перемоги для нинішньої російської кон'юнктури - чи не найголовніше свято, символ їхньої "боротьби", особливо за нинішніх обставин.

Крім того, цього року Росія святкуватиме 80-річчя, і на честь ювілею збере біля Мавзолею різних іноземних гостей із тих, хто може приїхати до Москви. Путіну дуже хочеться показати розмах святкування і українські дрони, які могли б полетіти в умовну Балашиху, навряд чи йому б у цьому допомогли.

Путін на параді до дня перемоги (фото: Getty Images)

"У Путіна страх того, що парад на 9 травня виявиться змазаним. Я розумію, що росіяни максимально стягнуть ППО і будуть все контролювати, але навіть один дрон над Красною площею без вибухів, без нічого, просто той, який побачать китайські гості - це величезна ганьба для Путіна. Він усвідомлює це і буде відповідним чином діяти", - говорить директор Інституту світової політики Євген Магда в коментарі РБК-Україна.

Тому кілька днів тиші в повітрі Кремлю зараз дуже необхідні. Мабуть через це Путін вирішив попередити про перемир'я раніше. По-перше, йому справді важливо, щоб на Росію не летіли ворожі БПЛА. По-друге, таким чином він входить в інформаційне поле, виступаючи його "модератором".

Рухи на фронті

Під час минулого перемир'я, як уже було сказано вище, ніхто не зупиняв воєнні дії на полі бою. Уже до полудня у святковий день у Генштабі заявили про те, що на деяких ділянках фронту обстріли не просто не вщухли, а навіть посилилися. Найбільш активні дії російська армія проводила на Покровському і Сіверському напрямках, зокрема, застосовуючи важке озброєння. З опівночі до 12 години наступного дня російські солдати штурмували позиції ЗСУ 26 разів.

По закінченню дня президент України Володимир Зеленський підбив підсумки "перемир'я" - 2 тисячі 935 обстрілів по лінії фронту.

"Загалом по фронту відбулося 96 російських штурмових дій, 1882 обстріли наших позицій, і зокрема 812 із важкого озброєння, більше ніж 950 разів застосовувалися російські FPV-дрони. Цього дня Москві не вистачило, щоб відповісти як на пропозицію повного припинення вогню на наступні 30 діб після Великодня, так і на пропозицію продовжити хоча б тишу в небі", - написав Зеленський.

Виходячи з цього цілком очевидно, що і протягом "травневого" перемир'я російська армія продовжить свої штурмові та наступальні дії. Вони збиратимуть снаряди, проведуть ротацію, підтягнуть постачання. Загалом, зроблять те, що важко робити при вогневому шквалі над головами.

"Що важливо зрозуміти, що ворог діє таким чином, щоб створити надалі нам більше проблем. Наприклад, я бачив інформацію про те, що ворог накопичив ресурси на лівому березі в Херсонській області. Ну навіщо? Щоб нам на 9 травня махати прапорцями? Ні. Вони готуються до якихось дій. Це стосується і інших ділянок фронту. Ворог використовує всі ресурси і засоби, щоб створити нам проблеми", - додав Селезньов.

Реакція

Одразу після того, як Путін вирішив знову стати хедлайнером у медійному просторі, у МЗС України відреагували дзеркально і знову запропонували продовжити перемир'я. Глава міністерства Андрій Сибіга заявив, що режим припинення вогню можна почати просто зараз і продовжити до 30 днів.

"Якщо Росія дійсно хоче миру, вона повинна негайно припинити вогонь. Навіщо чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити зараз і з будь-якої дати на 30 днів - значить, це реально, а не просто для параду. Україна готова підтримати довгострокове, міцне і повне припинення вогню. І це те, що ми постійно пропонуємо, як мінімум на 30 днів", - написав у Х глава МЗС Сибіга.

Ані Путін, ані довірені їм люди на кшталт Лаврова або Пєскова поки нічого не заявили щодо цього. Так само як нічого не заявляли, коли перемир'я їм пропонував Дональд Трамп. В американського президента досить часто змінюється думка щодо ситуації загалом, але після його зустрічі із Зеленським у Ватикані маятник, схоже, поки що на боці України. Про це також красномовно повідомив і сам Трамп, заявивши у себе в соцмережі Truth Social, що Путін, можливо, дійсно не хоче закінчення війни.

Це може бути ще однією і досить важливою причиною, чому Путін вирішив оголосити про перемир'я. Загалом, його тактика виглядає доволі просто - він трохи поступається тоді, коли бачить, що ситуація для нього починає загострюватися. За майже сто днів каденції Трампа він, схоже, вперше так різко висловився щодо Путіна, якого раніше міг назвати "хорошим хлопцем". Було б логічно з боку Росії зробити якийсь "миротворчий" пас. На кшталт пропозиції почати прямі переговори з Києвом або оголосити травневе перемир'я.

Україні ж, на думку, експертів, варто використати цей час із користю. Як мінімум - готувати план дій і робити це спільно з союзниками.

"Саме Україна і країни старого світу повинні продемонструвати єдину позицію. Нічого не заважає Україні з Францією, Німеччиною і Великою Британією працювати і говорити про те, що у нас є можливості впливати на ситуацію. Захід дуже втомився від війни. Таке враження, що вони втомилися більше, ніж ми. Нам потрібно продемонструвати, що ми зацікавлені в припиненні війни. Але не на путінських умовах", - додав Магда.