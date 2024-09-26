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"Динамо" втратило оборонця: спортивний лікар назвав терміни відновлення

Фото: Браян Себальйос (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

Колумбійський центрбек київського "Динамо" Браян Себальйос не допоможе команді в найближчих поєдинках чемпіонату України та Ліги Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hospital Pass.

На старті протистояння з римським "Лаціо" (0:3), прискорившись в одному з епізодів, легіонер киян схопився за задню поверхню стегна,та не зміг продовжити поєдинок. Гравця замінили на Крістіана Біловара.

"Типовий механізм – надрив м'яза на фоні спринту і прискорення плюс зміна вектору руху. Як мінімум, виліт на три тижні", – прокоментував пошкодження Себальйоса відомий спортивний лікар Дмитро Бабелюк.

За його словами, точний діагноз дозволить встановити МРТ. Після цього травму можна буде класифікувати за міжнародними протоколами та спрогнозувати терміни відновлення виконавця.

У колумбійського центрбека це вже друга неприємна ситуація за останній час. У перенесеному матчі 4-го туру УПЛ з "Ворсклою" він був змушений покинути поле після зіткнення головами зі суперником. Тоді обстеження показало, що в Себальйоса немає ні струсу мозку, ні переломів.

Хто такий Браян Себальйос

23-річний колумбійський центральний захисник, контракт якого належить бразильській "Форталезі". Влітку 2024 року поповнив склад "Динамо" на правах оренди.

Угода розрахована до кінця 2024 року. У киян є право першочергового викупу гравця. Transfermarkt оцінює колумбійця на 800 тисяч євро. Себальйос провів за "Динамо" три матчі: 2 в УПЛ та один – у Лізі Європи. У двох з них був замінений через травми. В активі легіонера 1 гол в чемпіонаті України.

Раніше "Динамо" розгромно програло "Лаціо" на старті Ліги Європи.

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