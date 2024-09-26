ua en ru
Чт, 26 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Динамо" втратило оборонця: спортивний лікар назвав терміни відновлення

Київ, Четвер 26 вересня 2024 11:59
UA EN RU
"Динамо" втратило оборонця: спортивний лікар назвав терміни відновлення Фото: Браян Себальйос (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

Колумбійський центрбек київського "Динамо" Браян Себальйос не допоможе команді в найближчих поєдинках чемпіонату України та Ліги Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hospital Pass.

На старті протистояння з римським "Лаціо" (0:3), прискорившись в одному з епізодів, легіонер киян схопився за задню поверхню стегна,та не зміг продовжити поєдинок. Гравця замінили на Крістіана Біловара.

"Типовий механізм – надрив м'яза на фоні спринту і прискорення плюс зміна вектору руху. Як мінімум, виліт на три тижні", – прокоментував пошкодження Себальйоса відомий спортивний лікар Дмитро Бабелюк.

За його словами, точний діагноз дозволить встановити МРТ. Після цього травму можна буде класифікувати за міжнародними протоколами та спрогнозувати терміни відновлення виконавця.

У колумбійського центрбека це вже друга неприємна ситуація за останній час. У перенесеному матчі 4-го туру УПЛ з "Ворсклою" він був змушений покинути поле після зіткнення головами зі суперником. Тоді обстеження показало, що в Себальйоса немає ні струсу мозку, ні переломів.

Хто такий Браян Себальйос

23-річний колумбійський центральний захисник, контракт якого належить бразильській "Форталезі". Влітку 2024 року поповнив склад "Динамо" на правах оренди.

Угода розрахована до кінця 2024 року. У киян є право першочергового викупу гравця. Transfermarkt оцінює колумбійця на 800 тисяч євро. Себальйос провів за "Динамо" три матчі: 2 в УПЛ та один – у Лізі Європи. У двох з них був замінений через травми. В активі легіонера 1 гол в чемпіонаті України.

Раніше "Динамо" розгромно програло "Лаціо" на старті Ліги Європи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо УПЛ Чемпіонат України Ліга Європи
NEWS
Під ударом Київ та об'єкти енергетики. Що відомо про атаку РФ
Під ударом Київ та об'єкти енергетики. Що відомо про атаку РФ
DAILY
Небезпечна риторика? Чи є загроза від різких заяв Трампа про Зеленського та війну в Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Небезпечна риторика? Чи є загроза від різких заяв Трампа про Зеленського та війну в Україні