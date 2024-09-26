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"Динамо" потеряло защитника: спортивный врач назвал сроки восстановления

Киев, Четверг 26 сентября 2024 11:59
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"Динамо" потеряло защитника: спортивный врач назвал сроки восстановления Фото: Брайан Себальос (ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

Колумбийский центрбек киевского "Динамо" Брайан Себальос не поможет команде в ближайших поединках чемпионата Украины и Лиги Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hospital Pass.

На старте противостояния с римским "Лацио" (0:3), ускорившись в одном из эпизодов, легионер киевлян схватился за заднюю поверхность бедра и не смог продолжить поединок. Игрока заменили на Кристиана Биловара.

"Типичный механизм – надрыв мышцы на фоне спринта и ускорения плюс смена вектора движения. Как минимум, вылет на три недели, – прокомментировал повреждение Себальоса известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк.

По его словам, точный диагноз позволит установить МРТ. После этого травму можно будет классифицировать по международным протоколам и спрогнозировать сроки восстановления исполнителя.

У колумбийского центрбэка это уже вторая неприятная ситуация за последнее время. В перенесенном матче 4-го тура УПЛ с "Ворсклой" он был вынужден покинуть поле после столкновения головами с соперником. Тогда обследование показало, что у Себальоса нет ни сотрясения мозга, ни переломов.

Кто такой Брайан Себальос

23-летний колумбийский центральный защитник, контракт которого принадлежит бразильской "Форталезе". Летом 2024 пополнил состав "Динамо" на правах аренды.

Соглашение рассчитано до конца 2024 года. У киевлян есть право первоочередного выкупа игрока. Transfermarkt оценивает колумбийца в 800 тысяч евро. Себальос провел за "Динамо" три матча: 2 в УПЛ и один – в Лиге Европы. В двух из них был заменен из-за травм. В активе легионера 1 гол в чемпионате Украины.

Ранее "Динамо" разгромно проиграло "Лацио" на старте Лиги Европы.

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