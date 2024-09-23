Травма Малиновского. Другой украинец попал в список экстренных замен

Итальянский "Дженоа" приступил к поиску подмены для травмированного украинского полузащитника Руслана Малиновского. В список претендентов попал его соотечественник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Gazzetta dello Sport .

Менеджмент "грифонов" якобы составил шорт-лист исполнителей из свободных агентов. Приглашения в ряды середняка Серии A может получить один из трех футболистов.

Бразилец Рафинья, итальянец Антонио Кандрева и украинец Виктор Коваленко могут временно заменить Малиновского в "Дженоа". Каждый из них не нашел новую команду после сезона 2023/24. Кроме того, кандидаты отвечают критерию опыта выступлений в чемпионате Италии.

Коваленко летом по обоюдному согласию расторг контракт с "Аталантой" из Бергамо. Украинский хавбек перешел в Серию А зимой 2021-го и на правах аренды защищал цвета "Специи" (два сезона) и "Эмполи" (один). В составе сборной Украины провел 33 поединка.

В общей сложности Коваленко сыграл 63 матча в чемпионате Италии, в которых забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач. Рафинья провел 17 поединков (2 гола, 3 ассиста) за миланский "Интер", а самым опытным претендентом на контракт остается Кандрева – 502 матча за "Удинезе", "Ливорно", туринский "Ювентус", "Парму", "Чезену". римский "Лацио", "Интер", генуэзскую "Сампдорию" и "Салернитану" (85 мячей, 100 результативных передач).