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Трассу Н-25 в Ровенской области осветят фонарями на солнечных батареях

Автор: Наталия Гурковская

На отдельных участках трассы Н-25 "Городище - Ровно - Староконстантинов" будут установлены фонари автономного освещения на солнечных батареях. Несколько десятков таких фонарей уже установили на участке дороги вблизи села Рокитное Ровенского района.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ровненской ОГА.

"Такое освещение будет устанавливаться на участках дорог с наибольшим риском возникновения ДТП и на площадках габаритно-весового контроля. Освещение опасных зон как для водителей, так и для пешеходов уменьшает риск возникновения аварийно-транспортных происшествий, повышает общий уровень безопасности движения", - говорится в сообщении.

Трассу обновляют в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Амбициозный план "Укравтодора" - полностью обновить трассу Н-25 в пределах Ровенской области.

Напомним, по программе "Большая стройка" в целом по Украине уже сделали более 14 тыс. км дорог.

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Большая стройка