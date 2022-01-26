RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Трасу Н-25 у Рівненській області освітять ліхтарями на сонячних батареях

Автор: Наталія Гурковська

На окремих ділянках траси Н-25 "Городище - Рівне - Старокостянтинів" будуть встановлені ліхтарі автономного освітлення на сонячних батареях. Декілька десятків таких ліхтарів уже встановили на ділянці дороги поблизу села Рокитне Рівненського району.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Рівненської ОДА.

"Таке освітлення встановлюватимуть на ділянках доріг з найбільшим ризиком виникнення ДТП і на майданчиках габаритно-вагового контролю. Освітлення небезпечних зон, як для водіїв, так і для пішоходів, зменшує ризик виникнення аварійно-транспортних пригод, підвищує загальний рівень безпеки руху", - йдеться у повідомленні.

Трасу оновлюють у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Амбітний план "Укравтодору" - повністю оновити трасу Н-25 у межах Рівненської області.

Нагадаємо, за програмою "Велике будівництво" загалом по Україні вже зробили понад 14 тис. км доріг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво