Трасу Н-25 у Рівненській області освітять ліхтарями на сонячних батареях

На окремих ділянках траси Н-25 "Городище - Рівне - Старокостянтинів" будуть встановлені ліхтарі автономного освітлення на сонячних батареях. Декілька десятків таких ліхтарів уже встановили на ділянці дороги поблизу села Рокитне Рівненського району.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Рівненської ОДА.
"Таке освітлення встановлюватимуть на ділянках доріг з найбільшим ризиком виникнення ДТП і на майданчиках габаритно-вагового контролю. Освітлення небезпечних зон, як для водіїв, так і для пішоходів, зменшує ризик виникнення аварійно-транспортних пригод, підвищує загальний рівень безпеки руху", - йдеться у повідомленні.
Трасу оновлюють у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Амбітний план "Укравтодору" - повністю оновити трасу Н-25 у межах Рівненської області.
Нагадаємо, за програмою "Велике будівництво" загалом по Україні вже зробили понад 14 тис. км доріг.