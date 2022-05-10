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Трассу Киев-Харьков в районе Борисполя перекрыли. Опубликована схема объезда

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Киев, Вторник 10 мая 2022 02:24
Трассу Киев-Харьков в районе Борисполя перекрыли. Опубликована схема объезда Трасса Киев-Харьков-Должанский (Фото: 0532.ua)
Автор: Константин Широкун

В связи с ремонтными работами перекрыт участок трассы М-03 Киев-Харьков-Должанский за Борисполем. Временно предложен вариант объезда по параллельным дорогам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

Проезд из Киева в направлении Полтавы и обратно осуществляется через автомобильную дорогу Р-03 Северо-восточный обход Киева с выездом на трассу М-03, или через Борисполь и трассу Н-08 Запорожье-Мариуполь через фрагмент Т-10-37 и дальнейшим выездом на автомобильную дорогу М-03.

Трассу Киев-Харьков в районе Борисполя перекрыли. Опубликована схема объезда

Ранее сообщалось, что дорожники восстановили сообщение между Киевом и Полтавой по трассе М-03. Для этого в Киевской области вблизи села Борщев построили временную объездную дорогу рядом с разрушенным мостом.

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