Дорожники решили проблему с сообщением Киев-Полтава по трассе М-03

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова в Facebook .

"В Киевской области вблизи села Борщев построили временную объездную дорогу рядом с разрушенным мостом", - написал он.

В сообщении говорится о том, что временный объезд соответствует параметрам дороги третьей категории и рассчитан не только на легковой, но и на грузовой транспорт.

Министр отмечает: магистраль М-03 является одной из ключевых в стране, и именно поэтому ее временный объезд возводили в кратчайшие сроки.

"Дорожники устроили через реку Трубеж семь водопропускных труб, грунт укрепили геотекстильною решеткой, на слой песка устроили щебеночно-песчаную смесь, сверху - асфальтобетонное покрытие и установили соответствующие дорожные знаки", - описал он возведению временной дороги.

Глава ведомства добавил, что по состоянию на сейчас налаживание логистических связей на освобожденных территориях возможно как раз благодаря временным объездным путям и переправам.

"В Киевской области нам уже удалось восстановить движение на всех разрушенных переправах, кроме тех, которые нуждаются в разминировании", - проинформировал министр.

Напомним, ранее Кубраков сообщил, что железнодорожный мост в Ирпене, которым на днях пошли первые электрички, дорожники отстроили меньше, чем за месяц.