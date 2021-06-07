Трассу Ягодин-Ковель расширят до 4 полос по программе президента

В рамках программы инфраструктурного развития президента "Большая стройка" на Волыни планируют расширить до I категории трассу М-07 Киев - Ковель - Ягодин (в сторону г. Люблин) на участке Ковель - Ягодин.

Об этом сообщила пресс-служба Волынской ОГА.

"В частности 62 км пути по направлению от Ковеля к Ягодину планируют расширить, то есть дорога будет иметь 4 полосы", - говорится в сообщении.

Команда "Большой стройки" уже ведет подготовительные работы от села Старые Кошары Ковельского района в направлении Ковеля до села Долгоносы.

Рабочие уже удлинили водопропускные трубы и работают над возведением земляного полотна под устройство нового проезда на 3-километровом отрезке между селами Долгоносы и Старые Кошары.

В рамках "Большой стройки" Владимира Зеленского в этом году на Волыни планируют обновить 232,1 км дорог государственного значения.