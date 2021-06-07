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Трассу Ягодин-Ковель расширят до 4 полос по программе президента

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Яготин, Понедельник 07 июня 2021 10:23
Трассу Ягодин-Ковель расширят до 4 полос по программе президента Фото: трассу Ягодин-Ковель расширят до 4 полос (voladm.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В рамках программы инфраструктурного развития президента "Большая стройка" на Волыни планируют расширить до I категории трассу М-07 Киев - Ковель - Ягодин (в сторону г. Люблин) на участке Ковель - Ягодин.

Об этом сообщила пресс-служба Волынской ОГА.

"В частности 62 км пути по направлению от Ковеля к Ягодину планируют расширить, то есть дорога будет иметь 4 полосы", - говорится в сообщении.

Команда "Большой стройки" уже ведет подготовительные работы от села Старые Кошары Ковельского района в направлении Ковеля до села Долгоносы.

Рабочие уже удлинили водопропускные трубы и работают над возведением земляного полотна под устройство нового проезда на 3-километровом отрезке между селами Долгоносы и Старые Кошары.

В рамках "Большой стройки" Владимира Зеленского в этом году на Волыни планируют обновить 232,1 км дорог государственного значения.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений по всей Украине.

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