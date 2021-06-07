Трасу Ягодин-Ковель розширять до 4 смуг за програмою президента

У рамках програми інфраструктурної розбудови президента "Велике будівництво" на Волині планують розширити до І категорії трасу М-07 Київ - Ковель - Ягодин (у бік м. Люблін) на ділянці Ковель - Ягодин.

Про це повідомила прес-служба Волинської ОДА.

"Зокрема 62 км шляху у напрямку від Ковеля до Ягодина планують розширити, тобто дорога матиме 4 смуги", - йдеться у повідомленні.

Команда "Великого будівництва" уже веде підготовчі роботи від села Старі Кошари Ковельського району у напрямку Ковеля до села Довгоноси.

Робочі уже подовжили водопропускні труби та працюють над зведенням земляного полотна під влаштування нового проїзду на 3-кілометровому відтинку між селами Довгоноси та Старі Кошари.

У рамках "Великого будівництва" Володимира Зеленського цього року на Волині планують оновити 232,1 км доріг державного значення.