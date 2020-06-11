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Трасу Станиця Луганська-Сєвєродонецьк можуть відкрити вже в липні

Новини » Транспорт     11.06.2020 - 14:33
Трасу Станиця Луганська-Сєвєродонецьк можуть відкрити вже в липні
Фото: ремонт траси (facebook.com)

Техніка і люди працюють відразу на декількох ділянках траси

В Луганській області триває масштабний ремонт траси, що зв'язує Станицю Луганську з Сєвєродонецькому і десятками інших населених пунктів. Ремонт буде завершено вже в липні.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши фото і відео ходу ремонтних робіт.

За його словами, техніка і люди працюють відразу на декількох ділянках траси: у районі села Нижньотепле, на відрізку Новоайдар – Сєвєродонецьк, у районі селища Райгородка і в 10 км від Сєвєродонецька.

Варто зазначити, що ці роботи є частиною ініційованої президентом Володимиром Зеленським програми "Велике будівництво", яка передбачає ремонт 6,5 тисяч км доріг по всій Україні.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик повідомив, що особисто проїхав по трасі Станиця Луганська – Сєверодонецьку і переконався, що ще недавно вбита траса перетворюється на ідеальну дорогу.

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Автор: Олександра Діденко

Теги Новини України СєвєродонецькдорогиЮрій ГоликВелике будівництво
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