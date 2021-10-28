На трассе Н-31 в Днепропетровской области строят 2 моста, 6 развязок и эстакаду

"Поражают темпы работ и технологии, которые используются. Круглосуточно работают мостовики, дорожники, тяжелая техника. Чтобы водители поскорее смогли пользоваться новой автодорогой", - рассказал он.

Одна из самых больших строительных площадок на трассе сейчас развернута за мостом через канал "Днепр-Донбасс", где прокладывают финишный участок новой магистрали. Протяженность этого участка - 29,5 км. На одних отрезках устраивают песчаное основание дорожного полотна, на других уже кладут асфальт.

Работают и над эстакадой через реку Ориль. Сложную железобетонную конструкцию будут монтировать уникальным для Украины способом - надвижным. На 10 стоек будут надвигать 600-метровую платформу эстакады. Помогает в этом 40-тонный козловой кран. Монолитная конструкция будет бетонироваться на месте и фактически не будет иметь деформационных швов.

"Магистраль Н-31 - настоящее пособие для мостовиков и дорожников под открытым небом. На месте строительства развернут целый городок. Там даже есть свой арматурный цех. А все железобетонные элементы будут производиться на месте", - сказал начальник Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев.

В Днепропетровской области будет проходить почти 60 км решетиловской трассы. Всего на этом участке построят более 80 искусственных сооружений. Кроме мостов и развязок с путепроводами обустраивают тоннели для проезда сельхозтехники и перегона скота, водоотводные трубы.