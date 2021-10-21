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В аэропорту Днепра начали строить новую взлетно-посадочную полосу

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Днепр, Четверг 21 октября 2021 16:58
В аэропорту Днепра начали строить новую взлетно-посадочную полосу Фото: в аэропорту Днепра начали строить новую взлетно-посадочную полосу (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В аэропорту Днепра стартовали работы по возведению взлетно-посадочной полосы, перрона и рулежных дорожек. Новая полоса будет длиной 3,2 тыс. м и шириной 45 м. Работы проводятся в рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы Днепропетровской облгосадминистрации Владимира Орлова.

"Строительство новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Днепра - историческое событие. Важный проект для Днепропетровской области и для Украины в целом. Ведь современное аэропорт - не только возможность путешествовать с комфортом. Это привлечение инвестиций, развитие экономики, инфраструктуры, туризма", - сказал Орлов.

Взлетно-посадочную полосу строит международная компания Onur Construction International, которая ранее уже построила ВПП аэропорта Запорожья, терминал D и перрон аэропорта "Борисполь".

После завершения строительства в Днепре изменится категория аэродрома. Там смогут принимать даже самые большие самолеты, в частности - Boeing 777 и Airbus A330. На новой полосе установят новейшее светосигнальное и радиотехническое оборудование, которое позволит сажать самолеты даже в туман. Также сделают новую систему энергопитания, мощный водоотвод и современные очистные сооружения.

"Сейчас - подготовительные работы к строительству перрона перед терминалом. Снимаем непригодную почву. На площадке работает около 40 единиц техники и около сотни специалистов. Со временем будем наращивать мощности", - рассказал руководитель проекта строительства аэродрома от компании Onur Construction International Джандан Тюмер.

Параллельно частный инвестор - компания DCH работает над возведением нового терминала.

"Будет три здания - пассажирский терминал, VIP-терминал и административно-бытовой комплекс", - сказал представитель DCH Павел Прусак.

Ежегодно аэропорт будет наращивать пассажиропоток. Сначала его планируют увеличить в 2,5 раза - до более 1 млн пассажиров в год. Максимально прогнозируют до 4 млн человек.

Напомним, ранее глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко сообщил, что в Днепропетровской области продолжается строительство новой национальной трассы Н-31 в направлении Киева.

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