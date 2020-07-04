На трассе Киев-Житомир столкнулись две фуры, есть жертва

Фото с места ДТП (facebook.com/KyivOperativ)

На месте также наблюдается пробка

В субботу, 4 июля, на трассе Киев-Житомир произошло столкновение двух грузовых авто. В результате аварии погиб один из водителей.

Об этом сообщает "Киев-Оперативный".

Как отмечается, столкновение произошло на дороге в сторону Киева. Правоохранители не исключают что водитель одной из фур уснул за рулем.

"Предварительно, водитель DAF едва катился, останавливаясь на светофоре, и в этот момент получил мощный удар в заднюю часть. У него въехал водитель другого грузового авто Iveco... Водителя Iveco зажало в салоне, его вырезали спасатели ГСЧС, но когда его передали врачам - они констатировали смерть. На месте, в результате аварии, наблюдается пробка", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее во Львовской области в аварии с микроавтобусом пострадали 11 человек, все они госпитализированы.

Также РБК-Украина сообщало, что на трассе Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек и четверо пострадали.

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Автор: Максим Зайченко