На трасі Київ-Житомир зіткнулися дві фури, є жертва

Фото з місця ДТП (facebook.com/KyivOperativ)

На місці також спостерігається затор

У суботу, 4 липня, на трасі Київ-Житомир сталося зіткнення двох вантажних авто. В результаті аварії загинув один з водіїв.

Про це повідомляє "Київ-Оперативний".

Як зазначається, зіткнення сталося на дорозі в сторону Києва. Правоохоронці не виключають що водій однієї з фур заснув за кермом.

"Попередньо, водій DAF ледь котився, зупиняючись на світлофорі, і в цей момент отримав потужний удар в задню частину. У нього в'їхав водій іншого вантажного авто Iveco... Водія Iveco затиснуло в салоні, його вирізали рятувальники ДСНС, але коли його передали лікарям - вони констатували смерть. На місці, в результаті аварії, спостерігається пробка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Львівській області в аварії з мікроавтобусом постраждали 11 людей, всі вони госпіталізовані.

Також РБК-Україна повідомляло, що на трасі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого загинула людина і четверо постраждали.

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Автор: Максим Зайченко