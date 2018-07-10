На трассе Киев-Одесса загорелся экскурсионный автобус с детьми

Специалисты устанавливают причину пожара

На трассе Киев-Одесса вчера, 9 июля, экскурсионный автобус Neoplan, который перевозил 57-детей в сопровождении родителей, загорелся в ходе движения. Об этом сообщает пресс-служба партрульной полиции области.

Сообщение о возгорании автобуса поступило в полицию около 21:00.

В полиции сообщили, что водитель автобуса совершил аварийную остановку на обочине по причине возгорания моторного отсека. Спасатели эвакуировали всех пассажиров на безопасное расстояние и локализовали пожар.

Всех пассажиров перевозчик увез с места чрезвычайного положения дополнительным транспортом. На данный момент экспертная группа выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, в конце мая в Хорватии загорелся автобус, в котором находились паломники из Польши. Автобус двигался с боснийского Меджугорья. В автобусе на тот момент находились 46 человек.