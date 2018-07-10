На трассе Киев-Одесса загорелся экскурсионный автобус с детьми

Новости Происшествия 10.07.2018 - 16:07
Фото (facebook.com/odesapolice)
Фото (facebook.com/odesapolice)

Специалисты устанавливают причину пожара

На трассе Киев-Одесса вчера, 9 июля, экскурсионный автобус Neoplan, который перевозил 57-детей в сопровождении родителей, загорелся в ходе движения. Об этом сообщает пресс-служба партрульной полиции области.

 Сообщение о возгорании автобуса поступило в полицию около 21:00.

В полиции сообщили, что водитель автобуса совершил аварийную остановку на обочине по причине возгорания моторного отсека. Спасатели эвакуировали всех пассажиров на безопасное расстояние и локализовали пожар.

Всех пассажиров перевозчик увез с места чрезвычайного положения дополнительным транспортом. На данный момент экспертная группа выясняет все обстоятельства происшествия.

На трассе Киев-Одесса загорелся экскурсионный автобус с детьми

Напомним, в конце мая в Хорватии загорелся автобус, в котором находились паломники из Польши. Автобус двигался с боснийского Меджугорья. В автобусе на тот момент находились 46 человек.

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Теги:  пожар,  чрезвычайное положение,  трасса  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС