На трасі Київ-Одеса загорівся екскурсійний автобус з дітьми

Фахівці встановлюють причину пожежі

На трасі Київ-Одеса вчора, 9 липня, екскурсійний автобус Neoplan, який перевозив 57-дітей у супроводі батьків, загорівся під час руху. Про це повідомляє прес-служба партрульної поліції області.

Повідомлення про загорання автобуса надійшло в поліцію близько 21:00.

У поліції повідомили, що водій автобуса здійснив аварійну зупинку на узбіччі по причині загоряння моторного відсіку. Рятувальники евакуювали всіх пасажирів на безпечну відстань і локалізували пожежу.

Всіх пасажирів перевізник відвіз з місця надзвичайного стану додатковим транспортом. На даний момент експертна група з'ясовує всі обставини події.

Нагадаємо, в кінці травня у Хорватії загорівся автобус, в якому перебували паломники з Польщі. Автобус рухався із боснійського Меджугор’я. В автобусі на той момент перебували 46 осіб.