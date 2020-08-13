На трассе Киев-Одесса столкнулись два автобуса: двое погибших и 10 пострадавших

Сегодня, 13 августа, в Кировоградской области столкнулись два автобуса, в результате чего погибли двое человек. Еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло на автодороге М-05 Киев-Одесса вблизи села Большие Трояны Благовещенского района, при участии двух автобусов (Киев - Одесса и Кошице (Словацкая республика) - Одесса).

Для деблокировки пострадавших были привлечены трое спасателей и одна единица техники. Всех пострадавших госпитализировали.

Напомним, 11 августа на трассе Киев-Одесса вблизи пгт Любашевка грузовик DAF врезался в фуру Reanault Magnum, в результате чего погибли два человека.

Кроме того, в Днепре на улице Павлова столкнулись грузовик и маршрутка Mercedes; в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали 9 человек.

Также ранее на Полтавском шоссе на везде в Днепр столкнулись Daewoo и Skoda, в результате чего погиб ребенок.