ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На трассе Киев-Одесса образовалась 30-киллометровая пробка из-за снегопадов

Одесская область, Пятница 29 января 2021 10:32
На трассе Киев-Одесса образовалась 30-киллометровая пробка из-за снегопадов
Фото: снегоуборочная машина (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Игорь Литвиненко

Украину продолжает засыпать снегом. Из-за непогоды на автодороге М-05 Киев-Одесса образовалась 30-киллометровая пробка.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным событиям.

Проблемы с движением наблюдаются на участке дороги Знаменка-Ревова. Проезд обеспечен лишь по двум полосам в направлении Одессы.

"Наблюдаются переметы протяженностью около 30 км, в которых заблокировано до 300 крупногабаритных транспортных средств, движение в направлении Киева закрыто", - сообщили спасатели.

На этом участке работает 24 единиц техники и 43 человека.

Также спасатели добавили, что в Одесской области запрещено движение фурам на автодорогах государственного значения М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса - Кучурган и на всех автодорогах местного значения. Также ограничение на движение грузовиков и автобусов введено в Николаевской области на автодороге
М-13 Кропивницкий-Платоново.

Напомним, вчера в Одесской области из-за снегопадов образовалась 4-киллометровая пробка на трассе Киев-Одесса.

Ранее РБК-Украина писало, что в пятницу, 29 января, продолжит бушевать непогода. Из-за сильного ветра и снегопадов часть страны может остаться без света и транспорта.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество ГидрометцентрпробкиСнегопад

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь