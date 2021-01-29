ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На трасі Київ-Одеса утворився 30-кілометровий затор через снігопади

Одеська область, П'ятниця 29 січня 2021 10:32
На трасі Київ-Одеса утворився 30-кілометровий затор через снігопади
Фото: снігоприбиральна машина (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Ігор Литвиненко

Україну продовжує засипати снігом. Через негоду на автодорозі М-05 Київ-Одеса утворився 30-кілометрова пробка.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних подій.

Проблеми з рухом спостерігаються на ділянці дороги Знам'янка-Ревова. Проїзд забезпечений лише по двох смугах в напрямку Одеси.

"Спостерігаються перемети (протяжністю близько 30 км, в яких заблоковано до 300 великогабаритних транспортних засобів, рух у напрямку Києва закрито", - повідомили рятувальники.

На цій ділянці працює 24 одиниць техніки та 43 людини.

Також рятувальники додали, що в Одеській області заборонено рух фурам на автодорогах державного значення М-15 Одеса-Рені і М-16 Одеса - Кучурган і на всіх автошляхах місцевого значення. Також обмеження на рух вантажівок і автобусів введено в Миколаївській області на автодорозі
М-13 Кропивницький-Платоново.

Нагадаємо, вчора в Одеській області через снігопади утворився 4-кілометровий затор на трасі Київ-Одеса.

Раніше РБК-Україна писало, що в п'ятницю, 29 січня, продовжить вирує негода. Через сильний вітер і снігопади частина країни може залишитися без світла і транспорту.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство ГідрометцентрпробкиСнігопад

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся