На трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и эвакуатор: есть пострадавшие, движение перекрыто

Сегодня, 30 декабря утром на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием грузовика и эвакуатора. В результате аварии есть пострадавшие, движение левыми полосами перекрыто в обоих направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.
"Автопроисшествие на 44 км автодороги Киев-Чоп. Около 5 часов утра произошло ДТП с участием грузовика и эвакуатора, водитель которого перевозил легковое авто. Есть пострадавшие. Движение левыми полосами перекрыто в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
Сейчас патрульные занимаются регулированием и охраной места происшествия.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Водителей просят заблаговременно планировать свои маршруты учитывая указанную информацию.
Фото: на трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и эвакуатор (t.me/kyivregionpatrolpolice)