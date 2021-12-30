UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и эвакуатор: есть пострадавшие, движение перекрыто

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 30 декабря утром на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием грузовика и эвакуатора. В результате аварии есть пострадавшие, движение левыми полосами перекрыто в обоих направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

"Автопроисшествие на 44 км автодороги Киев-Чоп. Около 5 часов утра произошло ДТП с участием грузовика и эвакуатора, водитель которого перевозил легковое авто. Есть пострадавшие. Движение левыми полосами перекрыто в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Сейчас патрульные занимаются регулированием и охраной места происшествия.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Водителей просят заблаговременно планировать свои маршруты учитывая указанную информацию.

Фото: на трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и эвакуатор (t.me/kyivregionpatrolpolice)

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПКиев-Чоп