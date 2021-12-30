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На трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и эвакуатор: есть пострадавшие, движение перекрыто

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Киев, Четверг 30 декабря 2021 08:16
На трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и эвакуатор: есть пострадавшие, движение перекрыто Фото: на трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и эвакуатор (t.me/kyivregionpatrolpolice)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 30 декабря утром на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием грузовика и эвакуатора. В результате аварии есть пострадавшие, движение левыми полосами перекрыто в обоих направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

"Автопроисшествие на 44 км автодороги Киев-Чоп. Около 5 часов утра произошло ДТП с участием грузовика и эвакуатора, водитель которого перевозил легковое авто. Есть пострадавшие. Движение левыми полосами перекрыто в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Сейчас патрульные занимаются регулированием и охраной места происшествия.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Водителей просят заблаговременно планировать свои маршруты учитывая указанную информацию.

Фото: на трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и эвакуатор (t.me/kyivregionpatrolpolice)

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