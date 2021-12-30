На трасі Київ-Чоп зіткнулися вантажівка та евакуатор: є постраждалі, рух перекрито
Фото: на трасі Київ-Чоп зіткнулися вантажівка та евакуатор (t.me/kyivregionpatrolpolice)
Сьогодні, 30 грудня вранці на трасі Київ-Чоп сталася ДТП за участі вантажівки та евакуатора. Внаслідок аварії є постраждалі, рух лівими смугами перекрито в обох напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.
"Автопригода на 44 км автодороги Київ-Чоп. Близько 5-ї години ранку трапилась ДТП за участі вантажівки та евакуатора, водій якого перевозив легкове авто. Є потерпілі. Рух лівими смугами перекрито в обох напрямках", - йдеться в повідомленні.
Наразі патрульні займаються регулюванням та охороною місця події.
Обставини автопригоди встановлюються.
Водіїв просять завчасно планувати свої маршрути враховуючи вказану інформацію.
Фото: на трасі Київ-Чоп зіткнулися вантажівка та евакуатор (t.me/kyivregionpatrolpolice)