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На трассе Киев-Чоп перевернулся грузовик и полностью заблокировал движение

Львовская область, Воскресенье 16 августа 2020 09:52
На трассе Киев-Чоп перевернулся грузовик и полностью заблокировал движение
Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Организован объезд по другой трассе

В воскресенье ночью, 16 августа, во Львовской области перевернулся грузовик и полностью заблокировал движение на трассе Киев-Чоп. Водителя доставили в больницу.

Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской облгосдаминистрации.

Так, примерно в 01:20 между населенными пунктами Сколе и Коростов перевернулся грузовик, которым управлял житель Закарпатской области.

В результате аварии водитель автомобиля с диагнозом "ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, порез руки", в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу.

"Автомобилем был полностью перекрыт проезд по автодороге Киев-Чоп. Объезд перекрытого участка был организован по автодороге Сходница-Турка. С 4:00 организовано реверсивное движение между населенными пунктами Сколе и Коростив", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Полтавской области микроавтобус сбил двух велосипедистов, есть погибший.

Кроме этого, в оккупированном Крыму произошла авария с участием двух автомобилей, в результате чего пострадали шесть человек.

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