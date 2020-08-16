На трасі Київ-Чоп перекинулася вантажівка і повністю заблокувала рух

Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)

Організовано об'їзд по іншій трасі

У неділю вночі, 16 серпня, у Львівській області перекинулася вантажівка і повністю заблокувала рух на трасі Київ-Чоп. Водія доставили в лікарню.

Про це повідомляє департамент цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Так, приблизно о 01:20 між населеними пунктами Сколе та Коростів перекинулася вантажівка, якою керував житель Закарпатської області.

В результаті аварії водій автомобіля з діагнозом "ЗЧМТ, струс головного мозку, поріз руки", в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізований в лікарню.

"Автомобілем був повністю перекритий проїзд по автодорозі Київ-Чоп. Об'їзд перекритої ділянки був організований по автодорозі Східниця-Турка. З 4:00 організовано реверсивний рух між населеними пунктами Сколе та Коростів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Полтавській області мікроавтобус збив двох велосипедистів, є загиблий.

Крім цього, в окупованому Криму сталася аварія за участю двох автомобілів, в результаті чого постраждали шість осіб.