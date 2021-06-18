На трасі Київ-Чоп перекинулася цистерна: затор на кілька кілометрів

У Львівській області на трасі Київ-Чоп в результаті потрійного ДТП перекинулася цистерна. Досі в районі аварії затор на кілька кілометрів в обидві сторони.

Про це йдеться в повідомленні поліції Львівської області .

Повідомляється, що аварія сталася ще вранці в селі Кізлів Золочівського району. За даними поліції, легкові автомобілі Infiniti і ВАЗ 2108 зіткнулися з автоцистерною Mercedes Benz Actors, яка перевозила 20 тонн бітуму.

"В результаті ДТП вантажівка перекинулася. Її водій, а також водій "вісімки" отримали тілесні ушкодження, з якими були доставлені до лікарні. Діагнози постраждалих уточнюються. Водій і троє пасажирів Infiniti тілесних ушкоджень не отримали", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними сервісу Google Maps, станом на 16:30 в районі аварії спостерігається затор від Буська до Старого Милятина.