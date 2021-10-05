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На трассе Киев-Чоп ДТП с пострадавшими: движение затруднено

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Киевская область, Вторник 05 октября 2021 15:18
На трассе Киев-Чоп ДТП с пострадавшими: движение затруднено Фото: на трассе Киев-Чоп движение транспорта затруднено из-за ДТП (kyivregionpatrolpolice)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 5 октября на трассе Киев-Чоп вблизи села Березовка (Макаровский район, Киевская область) произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киевской области.

"Сегодня около 14:00 вблизи поселка Березовка, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Предварительно трое пострадавших", - говорится в сообщении.

Вследствие чего правоохранители предупреждают о возможном осложнении движения в направлении города Киев. Патрульные обеспечивают регулирование.

О виновнике и подробностях ДТП пока не сообщается. Все обстоятельства произошедшего будут выяснять следователи.

Фото: на трассе Киев-Чоп движение транспорта затруднено из-за ДТП (kyivregionpatrolpolice)

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