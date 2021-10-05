На трасі Київ-Чоп ДТП з постраждалими: рух ускладнено
Фото: на трасі Київ-Чоп рух транспорту ускладнено через ДТП (kyivregionpatrolpolice)
Сьогодні, 5 жовтня на трасі Київ-Чоп поблизу села Березівка (Макарівський район, Київська область) сталося ДТП за участі двох автівок. Внаслідок чого постраждали троє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції Київської області.
"Сьогодні близько 14:00 поблизу селища Березівка, трапилась ДТП за участю двох легкових автомобілів. Попередньо троє потерпілих", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок чого правоохоронці попереджають про можливе ускладнення руху в напрямку міста Київ. Патрульні забезпечують регулювання.
Про винуватця та обставини ДТП поки не повідомляється. Всі обставини події з'ясовуватимуть слідчі.
Фото: на трасі Київ-Чоп рух транспорту ускладнено через ДТП (kyivregionpatrolpolice)