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На трасі Київ-Чоп ДТП з постраждалими: рух ускладнено

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Київська область, Вівторок 05 жовтня 2021 15:18
На трасі Київ-Чоп ДТП з постраждалими: рух ускладнено Фото: на трасі Київ-Чоп рух транспорту ускладнено через ДТП (kyivregionpatrolpolice)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 5 жовтня на трасі Київ-Чоп поблизу села Березівка (Макарівський район, Київська область) сталося ДТП за участі двох автівок. Внаслідок чого постраждали троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції Київської області.

"Сьогодні близько 14:00 поблизу селища Березівка, трапилась ДТП за участю двох легкових автомобілів. Попередньо троє потерпілих", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок чого правоохоронці попереджають про можливе ускладнення руху в напрямку міста Київ. Патрульні забезпечують регулювання.

Про винуватця та обставини ДТП поки не повідомляється. Всі обставини події з'ясовуватимуть слідчі.

Фото: на трасі Київ-Чоп рух транспорту ускладнено через ДТП (kyivregionpatrolpolice)

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