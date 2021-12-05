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На трассе Киев-Чоп автомобиль с семьей столкнулся с грузовиком Daf, есть жертвы

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Житомирская область, Воскресенье 05 декабря 2021 21:31
На трассе Киев-Чоп автомобиль с семьей столкнулся с грузовиком Daf, есть жертвы Фото: на трассе Киев-Чоп произошло смертельное ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Житомирской области сегодня вечером на автодороге Киев-Чоп произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Daewoo Lanos, в котором находилась семья, лоб в лоб столкнулся со встречным грузовиком Daf.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

Инцидент произошел сегодня в 17:41 на 141 км трассы М-06. Предварительно установлено, что водитель Daewoo Lanos выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком. В легковом автомобиле также находились мужчина и двое детей.

В результате лобового столкновения с грузовиком мужчина и мальчики 2010 и 2016 годов рождения погибли на месте. Мать, которая была за рулем Daewoo, находится в больнице с тяжелыми травами.

"Что обусловило такие последствия? По меньшей мере: выезд на встречную полосу движения, не убедившись в безопасности маневра, ремни безопасности не пристегнуты, детские кресла отсутствуют, летняя резина", - пояснил Белошицкий.

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