ru ua
Нд, 05 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На трасі Київ-Чоп автомобіль з родиною зіткнувся з вантажівкою Daf, є жертви

Новость на русском →
Житомирська область, Неділя 05 грудня 2021 21:31
На трасі Київ-Чоп автомобіль з родиною зіткнувся з вантажівкою Daf, є жертви Фото: на трасі Київ-Чоп сталася смертельна ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Житомирській області сьогодні ввечері на автодорозі Київ-Чоп сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Daewoo Lanos, в якому перебувала родина, лоб в лоб зіткнувся з зустрічною вантажівкою Daf.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Інцидент стався сьогодні о 17:41 на 141 км траси М-06. Попередньо встановлено, що водійка Daewoo Lanos виїхала на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з вантажівкою. В легковому автомобілі також перебували чоловік та двоє дітей.

В результаті лобового зіткнення з вантажівкою чоловік та хлопчики 2010 та 2016 років народження загинули на місці. Мати, яка була за кермом Daewoo, перебуває в лікарні з важкими травами.

"Що зумовило такі наслідки? Щонайменше:виїзд на зустрічну смугу руху, не переконавшись у безпечності маневру, ремені безпеки не пристебнуті, дитячі крісла відсутні, літня гума", - пояснив Білошицький.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Житомир Киев-Чоп Авария
NEWS
Якщо тенденція збережеться. Кількість військ РФ біля України може зрости до 175 000, - Резніков
Якщо тенденція збережеться. Кількість військ РФ біля України може зрости до 175 000, - Резніков
DAILY
Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього