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На трассе Киев-Чернигов произошло ДТП с участием военной колонны, образовалась большая пробка

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трасса Киев-Чернигов , Пятница 06 августа 2021 09:59
На трассе Киев-Чернигов произошло ДТП с участием военной колонны, образовалась большая пробка Фото: на трассе Киев-Чернигов произошло ДТП с участием военной колонны (фото facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 6 июля на отрезке трассы Киев-Чернигов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военной колонны. В результате аварии образовалась большая пробка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Известно, что ДТП произошло вблизи пгт Большая Дымерка, пробка образовалась протяженностью до поселка Скибин.

"Трасса Киев-Чернигов, Е-95, в районе Большой Дымерки. Хотели проехать быстрее, вклинились в организованную колонну военной техники, получили пинок. Теперь стоят все вплоть до Скибина",- говорится в сообщении.

Якісь недолугі водії вирішили влізти у колону військової техніки на трасі «Київ - Чернігів». Далі - щось пішло не по плану і ДТП не уникнути. Тепер затор аж до Скибина.

Posted by Київ Оперативний on Friday, August 6, 2021

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Киев ДТП Чернигов пробки трасса
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