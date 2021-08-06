На трассе Киев-Чернигов произошло ДТП с участием военной колонны, образовалась большая пробка
Фото: на трассе Киев-Чернигов произошло ДТП с участием военной колонны (фото facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Сегодня, 6 июля на отрезке трассы Киев-Чернигов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военной колонны. В результате аварии образовалась большая пробка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Известно, что ДТП произошло вблизи пгт Большая Дымерка, пробка образовалась протяженностью до поселка Скибин.
"Трасса Киев-Чернигов, Е-95, в районе Большой Дымерки. Хотели проехать быстрее, вклинились в организованную колонну военной техники, получили пинок. Теперь стоят все вплоть до Скибина",- говорится в сообщении.
Якісь недолугі водії вирішили влізти у колону військової техніки на трасі «Київ - Чернігів». Далі - щось пішло не по плану і ДТП не уникнути. Тепер затор аж до Скибина.Posted by Київ Оперативний on Friday, August 6, 2021