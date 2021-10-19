UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На трассе Харьков-Симферополь столкнулись микроавтобус и грузовик: есть погибшие и раненые

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 19 октября на трассе "Харьков-Симферополь" произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. В результате аварии три человека погибли, еще трое - госпитализированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По информации спасателей, ДТП произошло вблизи с. Копанки Красноградского района (Харьковская область).

Известно, что водитель микроавтобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем.

В результате погибли 3 человека и еще 3 травмированы, которых в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Как добавляют в пресс-центре, для деблокирования от ГСЧС привлекалось 5 человек и 1 единица техники.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПАвария