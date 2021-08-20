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На трассе Харьков-Симферополь столкнулись два автомобиля, погибли четыре человека

Автор: Анастасия Рокитна

В Запорожской области на автодороге Харьков-Симферополь произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате погибли четыре человека, из них двое - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Произошло столкновение двух легковых автомобилей с последующим возгоранием одного.

В результате ДТП погибли 4 человека, из них 2 детей (в возрасте до 8 лет) и травмированы 2 человека, которых в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

От ГСЧС привлекалось 10 человек и 3 единицы техники.

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ДТПЗапорожская область