На трассе на границе с Румынией временно ограничат движение

"Укравтодор" временно ограничил движение на одной из полос трассы М-19, которая находится на границе с Румынией. Поскольку из-за оползней дорожное покрытие на трассе деформировалось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".
"С целью уменьшения динамичности оползневых процессов, на левой полосе трассы М-19 временно ограничиваем движение транспортных средств", - говорится в сообщении.
В службе отметили, что из-за оползней при устройстве дренажной системы на окраине села Грушевки, дорожное полотно деформировалось.
"Уже установлены предупредительные знаки, которые информируют водителей о приближении к опасному участку дороги и огражденное место проседания дорожного полотна", - говорится в сообщении.