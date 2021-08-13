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На трассе на границе с Румынией временно ограничат движение

Автор: РБК-Украина

"Укравтодор" временно ограничил движение на одной из полос трассы М-19, которая находится на границе с Румынией. Поскольку из-за оползней дорожное покрытие на трассе деформировалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

"С целью уменьшения динамичности оползневых процессов, на левой полосе трассы М-19 временно ограничиваем движение транспортных средств", - говорится в сообщении.

В службе отметили, что из-за оползней при устройстве дренажной системы на окраине села Грушевки, дорожное полотно деформировалось.

"Уже установлены предупредительные знаки, которые информируют водителей о приближении к опасному участку дороги и огражденное место проседания дорожного полотна", - говорится в сообщении.

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Ограничение движенияРумынияУкравтодор