На трассе "Днепр-Решетиловка" завершается строительство крупнейшего туннельного путепровода

В Полтавской области на строительстве трассы Н-31 "Днепр-Решетиловка" в рамках программы Президента Владимира Зеленского " Большая стройка " завершаются работы по сооружению крупнейшего в регионе путепровода тоннельного типа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА.

Путепровод находится на км 154+565 трассы Н-31 и предназначен для пересечения дороги крупногабаритной сельскохозяйственной техникой и автомобилями местных жителей. Его высота составляет 5,5 метров, ширина - 9 метров.

Путепровод полностью выполнен из монолитного железобетона. На его строительство было израсходовано около 1000 квадратных метров бетона и более 200 тонн металлической арматуры. Для этого потребовалось около 100 бетоносмесителей.

Протяженность трассы Н-31 "Днепр - Решетиловка", которая строится с нуля, составляет 138,4 км. Участок в Полтавской области имеет протяженность 79 км и будет полностью бетонным. Его строительство планируется завершить ко Дню независимости Украины. Еще 59 км трассы строят в соседней Днепропетровской области.