На трассе "Днепр-Решетиловка" завершается строительство крупнейшего туннельного путепровода
В Полтавской области на строительстве трассы Н-31 "Днепр-Решетиловка" в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершаются работы по сооружению крупнейшего в регионе путепровода тоннельного типа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА.
Путепровод находится на км 154+565 трассы Н-31 и предназначен для пересечения дороги крупногабаритной сельскохозяйственной техникой и автомобилями местных жителей. Его высота составляет 5,5 метров, ширина - 9 метров.
Путепровод полностью выполнен из монолитного железобетона. На его строительство было израсходовано около 1000 квадратных метров бетона и более 200 тонн металлической арматуры. Для этого потребовалось около 100 бетоносмесителей.
Протяженность трассы Н-31 "Днепр - Решетиловка", которая строится с нуля, составляет 138,4 км. Участок в Полтавской области имеет протяженность 79 км и будет полностью бетонным. Его строительство планируется завершить ко Дню независимости Украины. Еще 59 км трассы строят в соседней Днепропетровской области.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что до конца 2023 года в Украине планируется восстановить всю сеть государственных дорог.
Ранее сообщалось, что у Днепра впервые появится объездная дорога, которую тоже строят "с нуля". Новая дорога соединит запорожскую трассу с Южным мостом и направит транзитный транспорт мимо города.