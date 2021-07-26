На трасі "Дніпро-Решетилівка" завершується будівництво найбільшого тунельного шляхопроводу

У Полтавській області на будівництві траси Н-31 "Дніпро-Решетилівка" у рамках програми президента Володимира Зеленського " Велике будівництво " завершуються роботи зі спорудження найбільшого в регіоні шляхопроводу тунельного типу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Полтавської ОДА.

Шляхопровід розташований на км 154+565 траси Н-31 і призначений для перетину дороги великогабаритною сільськогосподарською технікою та автомобілями місцевих жителів. Його висота становить 5,5 метри, ширина - 9 метрів.

Шляхопровід повністю виконаний з монолітного залізобетону. На його будівництво було витрачено близько 1000 квадратних метрів бетону і більше 200 тонн металевих арматур. Для цього знадобилося близько 100 бетонозмішувачів.

Протяжність траси Н-31 "Дніпро - Решетилівка", яка будується з нуля, становить 138,4 км. Ділянка в Полтавській області має протяжність 79 км і буде повністю бетонною. Її будівництво планується завершити до Дня незалежності України. Ще 59 км траси будують у сусідній Дніпропетровській області.