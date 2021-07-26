На трасі "Дніпро-Решетилівка" завершується будівництво найбільшого тунельного шляхопроводу
У Полтавській області на будівництві траси Н-31 "Дніпро-Решетилівка" у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" завершуються роботи зі спорудження найбільшого в регіоні шляхопроводу тунельного типу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Полтавської ОДА.
Шляхопровід розташований на км 154+565 траси Н-31 і призначений для перетину дороги великогабаритною сільськогосподарською технікою та автомобілями місцевих жителів. Його висота становить 5,5 метри, ширина - 9 метрів.
Шляхопровід повністю виконаний з монолітного залізобетону. На його будівництво було витрачено близько 1000 квадратних метрів бетону і більше 200 тонн металевих арматур. Для цього знадобилося близько 100 бетонозмішувачів.
Протяжність траси Н-31 "Дніпро - Решетилівка", яка будується з нуля, становить 138,4 км. Ділянка в Полтавській області має протяжність 79 км і буде повністю бетонною. Її будівництво планується завершити до Дня незалежності України. Ще 59 км траси будують у сусідній Дніпропетровській області.
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що до кінця 2023 року Україні планується відновити всю мережу державних доріг.
Раніше повідомлялось, що у Дніпра вперше з’явиться об’їзна дорога, яку теж будують "з нуля". Нова дорога з’єднає запорізьку трасу з Південним мостом і направить транзитний транспорт повз місто.