На трассе "Борисполь-Мариуполь" впервые за 60 лет ремонтируют мост через Сулу

Мост восстанавливают в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Мост построен в 1962 году. До начала ремонта сооружение не выдерживало современные нагрузки, отдельные элементы моста - деформационные швы и опорные части под железобетонным пролетом - были в нерабочем состоянии", - говорится в сообщении.

Обновление моста начали с металлического пролетного здания - самого проблемного участка. В целом выполняется сразу два вида ремонта: реконструкция металлического фермового прогона и капитальный ремонт правобережных прогонов моста.

Накануне мостовики уже осуществили надвигание металлической фермы весом более 500 тонн.