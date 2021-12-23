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На трассе "Борисполь-Мариуполь" впервые за 60 лет ремонтируют мост через Сулу

Автор: Наталия Гурковская

В Полтавской области впервые за 60 лет будет отремонтирован мост через реку Сула вблизи села Липовое Кременчугского района. Переправа является составной частью трассы Н-08 "Борисполь - Мариуполь".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА.

Мост восстанавливают в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Мост построен в 1962 году. До начала ремонта сооружение не выдерживало современные нагрузки, отдельные элементы моста - деформационные швы и опорные части под железобетонным пролетом - были в нерабочем состоянии", - говорится в сообщении.

Обновление моста начали с металлического пролетного здания - самого проблемного участка. В целом выполняется сразу два вида ремонта: реконструкция металлического фермового прогона и капитальный ремонт правобережных прогонов моста.

Накануне мостовики уже осуществили надвигание металлической фермы весом более 500 тонн.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" с 2019 года уже отремонтировали и построили 13 тысяч км дорог, а также 560 мостов и мостовых переходов.

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Большая стройка