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На трасі "Бориспіль-Маріуполь" вперше за 60 років ремонтують міст через Сулу

Автор: Наталія Гурковська

У Полтавській області вперше за 60 років буде відремонтований міст через річку Сула поблизу села Липове Кременчуцького району. Переправа є складовою траси Н-08 "Бориспіль - Маріуполь".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Полтавської ОДА.

Міст відбудовують у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Міст збудований 1962 року. До початку ремонту споруда не витримувала сучасні навантаження, окремі елементи мосту - деформаційні шви та опорні частини під залізобетонним прогоном - були в неробочому стані", - йдеться у повідомленні.

Оновлення мосту розпочали з металевої прогонової будови - найпроблемнішої ділянки. Загалом виконують одразу два види ремонту: реконструкцію металевого фермового прогону та капітальний ремонт правобережних заплавних прогонів мосту.

Напередодні мостовики уже здійснили насування металевої ферми вагою понад 500 тонн.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво" з 2019 року вже відремонтували та побудували 13 тисяч км доріг, а також 560 мостів та мостових переходів.

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Велике будівництво