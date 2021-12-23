На трасі "Бориспіль-Маріуполь" вперше за 60 років ремонтують міст через Сулу

Міст відбудовують у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Міст збудований 1962 року. До початку ремонту споруда не витримувала сучасні навантаження, окремі елементи мосту - деформаційні шви та опорні частини під залізобетонним прогоном - були в неробочому стані", - йдеться у повідомленні.

Оновлення мосту розпочали з металевої прогонової будови - найпроблемнішої ділянки. Загалом виконують одразу два види ремонту: реконструкцію металевого фермового прогону та капітальний ремонт правобережних заплавних прогонів мосту.

Напередодні мостовики уже здійснили насування металевої ферми вагою понад 500 тонн.