На трассах в Украине начнут устанавливать станции экстренной связи

Фото: дорога в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина внедряет еще одну европейскую практику безопасности на трассах

В государственные строительные нормы введено рекомендательное положение - предусматривать дорожную технологическую связь на крупнейших украинских трассах для устройства так называемых SOS-станций - станций экстренной связи. Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

Как отметили в пресс-службе, обычно станции располагаются каждые 500 м - 2 км вдоль трассы для вызова необходимой помощи: полиции, скорой или эвакуатора в случае экстренной ситуации на дороге.

Норма вступает в действие с 1 сентября этого года и касается нового строительства и реконструкции дорог І категории - это трассы международного значения.

Вид и комплектация таких SOS-станций, а также расстояние, на котором они будут располагаться, и время прибытия на место соответствующих экстренных служб будут определяться индивидуально согласно проекту, сообщили в пресс-службе.

Как сообщало РБК-Украина, с 1 сентября во время строительства новых и реконструкции существующих трасс на въездах в населенные пункты должны обязательно устраиваться специальные островки для снижения скорости движения.

Напомним, ширина левых полос движения на дорогах I категории с тремя и более полосами движения в одном направлении уменьшится до 3,5 м вместо 3,75 м. Обновленные строительные нормы вступают в силу 1 сентября.