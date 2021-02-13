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На трассах в Ровенской области из-за метели запретили движение транспорта

Автор: Александр Белоус

В Ровенской области на автодорогах государственного значения вводится ограничение движения всех транспортных средств кроме специализированной техники. Запрет вводится в связи с сильными порывами ветра и образованием наметов.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Как отмечается в сообщении, ограничение движения тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта действуют в трех областях:

Волынская область - на а/д Т-18-02 Маюничі-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка) и Т-03-05 Нововолынск-Локачи (участок Павловка-Локачи).

Ивано-Франковска область - на а/д Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок м. Коломыя – м. Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок м. Снятын – м. Городенка).

Винницкая область – на а/д М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (участок м. Жмеринка – м. Могилев-Подольский), Т-02-03 Погребище-Турбов-Сквира (участок пгт Турбов – м. Погребище), Т-02-12 Винница-Шпиков-Комаргород (участок пгт Тывров – пгт Шпиков).

Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечено около 1 тыс. 700 человек и 1 тыс. 430 ед. техники, отметили в ГСЧС.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, антициклон принесет в Украину сильное похолодание. Самые сильные морозы ожидаются 15-18 февраля, когда ночная температура упадет до 18-24 градусов, на севере до 26-27 градусов мороза.

Отметим, по состоянию на утро 13 февраля в результате снегопадов в Украине было ограничено движение грузового транспорта в двух областях.

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